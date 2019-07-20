Во «ВКонтакте» введен лимит на количество фотографий в сообществах

Ограничение затронет паблики, в которых выложено около полумиллиона снимков.

Создатель одного из cообществ в социальной сети «ВКонтакте» столкнулся с ограничением на количество фотографий. Теперь, чтобы добавлять в сообщество новые снимки, необходимо удалить старые. Это обнаружил владелец паблика «Авторынок | Ярославль Кострома Иваново» Владимир Скулович.

Мужчина при добавлении новых фотографий стал получать оповещения о том, что скоро закончится свободное место в фотоальбомах сети.

«Неделю назад мы обнаружили всплывающее окно в десктопной версии сайта. Нас поставили перед выбором: либо мы удаляем старые фотографии, либо новые в сообществе скоро нельзя будет публиковать», — заявил владелец сообщества сайту «TJ».

Поначалу блогер был не воодушевлен перспективой удаления снимков пятилетней давности вручную. Однако после закрытия всплывающего окна, появилось новое, которое предложило сделать это автоматически. Скулович на это согласился, поскольку количество фотографий достигло полумиллиона.