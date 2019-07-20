Алексей Текслер призвал развивать IT-сферу на Южном Урале

В Челябинске проходит конкурс «Цифровой прорыв», где и выступил глава региона.

Сегодня, 20 июля, Алексей Текслер принял участие в открытии регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей». Глава региона призвал конкурсантов совместными усилиями развивать существующий потенциал в области IT-индустрии.



«Мне бы очень хотелось, чтобы эти продукты были не просто прототипами, а чтобы они реально были внедрены в жизнь, в том числе в Челябинской области и в Зауралье. Это, наверное, будет самое важное достижение от сегодняшнего события. На IT-специалистов у нас учатся более 8 тысяч студентов, а в регионе работает более 2 тысяч компаний– это неплохие цифры, но есть, куда идти. Скажу откровенно: я веду переговоры с некоторыми нашими крупными компаниями–интеграторами о том, чтобы они здесь открывали филиалы и создавали рабочие места. Потенциал у нас есть, мы сможем вместе создать на территории Южного Урала целую группу успешных компаний, которые смогут не только завоевать российский IT-рынок, но и активно участвовать на международном», — рассказал о дальнейших планах развития IT-области Алексей Текслер.

Стоит отметить, что в разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным Алексей Текслер также вёл разговор о развитии информационных технологий, так как эта сфера является одним из главных пунктов в плане совершенствования региона.

«Наша основная задача в экономической сфере – это, конечно, отказ от монозависимости, диверсификация экономики. У нас есть возможности это делать. Приборостроение, машиностроение, сельское хозяйство, в первую очередь ориентация на экспорт – это перспективные направления. И совершенно новые производства, бизнес, имею в виду IT-сферу, цифровые сервисы, робототехнику, развитие услуг, имею в виду и малый бизнес, и средний бизнес, медицинские услуги, туризм, считаю, что имеет достаточно большие перспективы в регионе», — заявил Алексей Текслер.

Согласно регламенту конкурса, команды должны за 36 часов создать прототипы цифровых продуктов, которые призваны усовершенствовать качество услуг в социально важных отраслях страны.

Состязания специалистов в сфере информационных технологий, дизайнеров и управленцев будут проходить два дня, с 20 по 21 июля, на площадке Международного института дизайна и сервиса в Челябинске. Кроме столицы Южного Урала, сегодня конкурс проходит еще в 4 городах России в форматах онлайн-тестирования и хакатонов-соревнований.