/ Южноуральские красавицы проскачут на метлах в праздник Ивана Купала

Жителей всей Челябинской области зовут в Ашинский район.

Праздник Ивана Купала встретят в поселке Ук Ашинского района. Всю Челябинскую область зовут туда 7 июня. Гостей ждут мастер-классы, народные хороводы, плетение венков, гадания, игры у костра, разговоры с травниками, которые подскажут натуральное лекарство от каждой болезни, а также мастер-классы и выступления фольклорных коллективов.

Проведение таких праздников — это хорошая возможность показать достижения своей культуры, приобщить к ним молодое поколение. Благодаря празднику молодежь не только сможет продемонстрировать свои таланты в родной национальной культуре, но и утвердиться в таких вечных ценностях, как семья, дети, сохранение мира и дружбы между народами. — рассказала директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

Одним из главных событий праздника станет конкурс «Купава-2019», участвовать в котором смогут женщины и девушки от 25 до 35 лет. Им предстоит рассказать о себе, перенести воду из одного ведра в другое с помощью кружки и не расплескать, сплести венок, исполнить народный танец, нарисовать Ивана Купалу, а еще проскакать на метле. Победительнице дадут право зажечь главный костер праздника.