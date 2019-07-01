/ Юбилейный Сабантуй встретят татары, башкиры и казахи в Челябинской области

Мероприятие пройдет в 60-й раз.

Юбилейный Сабантуй готовятся праздновать в Троицке. 6 июля на большой площадке соберутся представители тюркских народностей, проживающие на территории Южного Урала, соседних регионов и Казахстана.

На Сабантуе состоится конкурс на лучшую юрту, лучшее подворье, национальный уголок, национальную кухню, лучшую пряху и лапшу. Жюри предстоит оценить следование народным традициям при оформлении юрт и шатров, наличие выставок народных костюмов, оригинальность приготовления и оформления блюд.

Современное празднование Сабантуя не только сохраняет национальные традиции народов, но и активно впитывает всё новое, что появляется в спортивном и культурном мире. На праздник приезжают представители многих районов Челябинской области, они показывают свое искусство в больших концертных программах, участвуют в конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях. Кроме этого, каждый год мы приглашаем на празднование делегации из Татарстана и Башкортостана. Они привозят и выставляют на празднике целые городки, торговые ряды. Для участия в концерте всегда приезжают лучшие артисты республик, что очень украшает праздник и сближает народы. — подчеркнула директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

Отметим, что 6 июля в Троицке отпразднуют сразу два события — 60-й Сабантуй и 100-летие Республики Башкортостан.

До Сабантуя, 4 и 5 июля, состоится VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».