Южноуральские коммунисты провели митинг

Одним из главных требований жителей было возвращение прямых выборов мэра.

Вчера, 10 июля, в Кусе прошел митинг, который поддержало региональное отделение КПРФ. На митинге по данным правоохранительных органов присутствовало 65 человек.

Главными требованиями митингующих оказались объединение администраций, улучшение экологической обстановки и возвращение прямых выборов глав муниципальных образований. Последнее является одним из главных инициатив чиновника от КПРФ Константина Нациевского, который также присутствовал на митинге.

Как видно, партия решила использовать весьма популярные среди оппозиции темы в своем выступлении. Поэтому мы решили поинтересоваться, какие темы нужно выбирать кандидатам для участия в предстоящих выборах. Эти вопросы мы задали политологу Андрею Лаврову.

«Поскольку область неоднородна и состоит из крупных и мелких городов, нужно понимать, что здесь есть общие и частные темы. В небольших городах, конечно же, лучше сработают общие темы, на которые чаще делают ставку оппозиционные партии. Это такие житейские вопросы вроде социальной справедливости, уровень доходов, борьба с коррупцией, в общем, все то, что должно быть реализовано в нацпроектах. В то же время, для крупных городов, вроде Челябинска или Екатеринбурга, важны вопросы личного достоинства из-за более высокого уровня самосознания. Это можно сравнить с пирамидой Маслоу», — заявил политолог.

Также Лавров считает, что Нациевским были неправильно выбраны тезисы для митинга, поскольку тема прямых выборов не такая приземленная для Кусы и была бы более успешна, если бы митинг был в Челябинске.