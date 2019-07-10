Реконструкцию моста на ЧМЗ взяла под контроль городская администрация

Об этом главу города попросил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился к временно исполняющей обязанности Главы города Челябинска Наталье Котовой с просьбой ускорить решение вопроса реконструкции моста в Металлургическом районе и создания временных объездных путей. Глава города дала поручения по ускорению работ на аварийном путепроводе и организации объездных маршрутов.

Ровно год — именно в такой срок обещало уложиться прежнее руководство города, закрывая на реконструкцию одну из самых важных транспортных артерий Челябинска — мост, соединяющий Металлургический район с районом Аэропорта. Ранее мост признали аварийным и из-за опасности обрушения закрыли для транспорта. Но прошло уже шесть месяцев с момента обещания, а ни кипучей работы, ни шума техники на этом месте не видно. Мост стоит перекрытый, а несколько тысяч человек продолжают ежедневно испытывать колоссальные трудности с транспортной доступностью: дорога до работы, школ, поликлиник стала настоящим испытанием.



Если раньше жители поселка Аэропорт добирались до них за 20 минут, то теперь, преодолевая объездной маршрут через весь город, им приходится тратить на дорогу в лучшем случае час двадцать в одну сторону.



«Это невыносимо, из-за закрытого моста мы оказались просто отрезаны от мира. Теперь добраться до нужного места — это пытка. Дети часами мерзнут на остановках, на работу всегда опаздываем, скорая помощь едет по три часа, из-за опоздания медиков у нас уже погибли два человека. Беременные женщины боятся, что им придется рожать в своих огородах, потому что просто не успеют добраться до роддома», — рассказывают жители поселка Аэропорт.

О своих проблемах и неудобствах жители рассказали депутату Госдумы Владимиру Бурматову.



«В январе, когда мы здесь собирались в тридцатиградусный мороз и обсуждали, как можно ускорить реконструкцию моста, нам сказали, что готовится проект, выделяется финансирование, через год у людей появится новый, надежный, расширенный мост. Сегодня, спустя шесть месяцев, мы не увидели никаких результатов работы. Этот вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки, и на то время, пока идет реконструкция моста, должны быть организованы приемлемые объездные пути», — заявил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Парламентарий встретился с исполняющей обязанности Главы города Натальей Котовой и обратился с просьбой решить проблему срыва сроков реконструкции моста, которую допустила предыдущая администрация. Наталья Петровна дала соответствующие поручения и взяла их выполнение под контроль.

