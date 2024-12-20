Южноуральские главы, депутаты и управленцы могут стать лучшими в России

Стартует всероссийская муниципальная премия «Служение»

Стартовал прием заявок на премию «Служение», которая проводится по поручению президента России и чествует тех, кто преданно работает на благо своего города или села. Об этом сообщает официальный сайт премии. Проект позволяет всей стране увидеть лица муниципального сообщества и масштабировать их успешные практики.

«Дорожная, медицинская службы, образование, отопление, освещение, благоустройство — функционирование и развитие этих направлений на территориях невозможно без работы муниципальной службы. В Челябинской области, бесспорно, есть проекты, которые могут достойно представить регион на премии „Служение“. Это позволит не только выделить ярких представителей муниципалитетов, но и сформировать новое отношение, новый уровень коммуникаций между населением и муниципальными чиновниками», — утверждает представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проходит уже во второй раз. В этом году голосование за лучшие проекты пройдет на портале «Госуслуги», где жители страны смогут выбирать лучшие практики. Соискатели первого сезона премии могут вновь подать свои заявки, если не вошли в число победителей.

«Готовясь ко второй премии, мы внимательно учли пожелания соискателей и мнение общественности. Например, мы обратили внимание на то, что среди участников первой премии было мало молодых специалистов до 30 лет. Их труд, особенно в приграничных территориях, нельзя недооценивать — они золотой фонд муниципальной службы, ее будущее. Поэтому мы стремимся создать условия для их признания на самом высоком уровне», — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Организаторы ждут заявок от глав муниципалитетов, муниципальных депутатов и служащих, работников муниципалитетов, председателей, исполнительных директоров и сотрудников Советов муниципальных образований субъектов РФ, председателей и членов ТОС, а также сельских старост.

Выдающиеся люди и команды будут отмечены в десяти номинациях, включая «Развитие территории — благополучие жителей», «Прямой разговор — доверие к власти», «Укрепляя партнерство — расширяем возможности» и другие.

Соискатели могут подать заявку на премию «Служение» на официальном сайте проекта до 9 февраля.