Южноуральские бойцы СВО получили три тонны гуманитарного груза

Они поблагодарили жителей Челябинской области за помощь

Бойцы специальной военной операции из Челябинской области поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. В зону СВО пришло три тонны груза, в том числе системы РЭБ, коллиматорные прицелы, коптеры, генераторы, медикаменты, технические жидкости для автомобилей, рации и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе Народного фронта региона.



Груз получили бойцы 27 подразделений. Они записали видео с благодарностью жителям региона, которые участвовали в проекте «Всё для Победы!».

Напомним, в июне проект Народного фронта «Всё для Победы!» отметил свое двухлетие. За это время из Челябинска было отправлено почти 90 машин и больше трехсот тонн гуманитарной помощи. Также было собрано более 225 миллионов рублей.

Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом Челябинской области регулярно проводят телемарафон «Всё для Победы!». Во время эфира жители региона могут перевести средства для помощи бойцам по каур-коду, который транслируется на экране. На собранные деньги приобретут необходимое оборудование, медикаменты, вещи и многое другое — все, что просили сами военнослужащие.