В Челябинской области растет поток желающих уйти на СВО по контракту

С 1 августа единовременная выплата таким бойцам увеличится до 1 млн рублей

Успехи Российской армии и пример ребят, которые уже служат в зоне специальной военной операции, привлекают на службу по контракту новых южноуральцев. Каждый день контракт с Министерством обороны РФ заключают от 20 до 30 человек. Какие меры социальной поддержки им гарантирует государство, рассказали представители разных ведомств.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

Прежде всего, каждый боец-контрактник имеет право на единовременную выплату от государства. С 1 августа в Челябинской области она составит один миллион рублей.

Выплата складывается из трех составляющих:

— федеральной выплаты (195 тысяч рублей);

— региональной выплаты (с 1 августа — 705 тысяч рублей);

— и выплаты от муниципалитета (100 тысяч рублей).

«На миллион рублей могут рассчитывать не только жители Челябинской области, но и жители других регионов, которые заключили контракт в Челябинске. Но при условии, что в своем регионе они эту выплату не получали», — поясняет заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ РЕГИОНА

Ряд льгот и выплат гарантированы бойцам правительством Челябинской области. Перечислим самые главные, помимо единовременной выплаты в 705 тыс. рублей, которая входит в «стартовый» миллион.

Так, на каждого ребенка контрактника, где бы дети не проживали, семья получает 20 тыс. рублей.

Еще 200 тыс. рублей семья может получить на газификацию своего частного дома.

Материальная помощь положена также в случае ранения или смерти бойца:

— 300 тыс. рублей получит за ранение, контузию, травму или увечье;

— 500 тыс. рублей за ранение, приведшее к инвалидности;

— и 1 млн рублей выплатят родственникам бойца в случае его гибели.

«Миллион рублей мы распределяем пропорционально между родителями, супругой и детьми бойца, независимо от их возраста и места прописки, даже если они проживают в другом регионе», — заверила заместитель министра социальных отношений Челябинской области Елена Истомина.

Если ранение привело к потере нижних конечностей, бойцу выплатят 1,5 млн рублей на приобретение автомобиля с ручным управлением.

При необходимости престарелым или больным членам семьи бойца организуют социальное обслуживание на дому или в стационаре. Дети военнослужащих могут бесплатно получить путевки в детские лагеря.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НА УРОВНЕ РФ

Уже во время отправки на СВО бойцы-контрактники могут подать заявление о приостановке исполнительного производства и предоставлении кредитных каникул. Такие льготы предусмотрены на уровне Федерации.

«Для этого каждый день в пункте отправки дежурят судебные приставы и представители банков», — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске Андрей Козлов.

Также бойцы-контрактники имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение по прибытии в отпуск и право получить статус ветерана боевых действий, который предполагает отдельные льготы.

Детей бойцов должны вне очереди зачислять в детский сад, также дети контрактников могут учиться в ссузах и вузах за счет бюджета.

ДОВОЛЬСТВИЕ БОЙЦА

Денежное довольствие бойца зависит от его должности и военного звания.

«Оно включает два должностных оклада и других выплат. Минимальная зарплата бойца по самым низким тарифам сейчас составляет 210 тыс. рублей за месяц», — рассказал военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Если до этого боец получал военную пенсию, за нее также пойдет компенсация. А бойцы штурмовых бригад будут получать дополнительно по 8 тыс. рублей за день.

За уничтожение элитной техники, например танка Leopard или Abrams, выпишут премию — миллион рублей.

КОГО СЕЙЧАС ПРИНИМАЮТ НА СЛУЖБУ

Заключить контракт сегодня можно в любом военном комиссариате по месту жительства или на пункте отбора в Челябинске.

«Мы берем мужчин от 18 до 65 лет и женщин от 18 до 45 лет. Правда, у женщин выбор обязанностей не так велик — нужны только врачи и фельдшеры. У претендентов не должно быть ВИЧ-инфекции, гепатита В или С и психических расстройств», — говорит Андрей Козлов.

Для людей с судимостью дорога на фронт также открыта, но военкоматы учитывают характеристику таких людей — особенности их характера не должны препятствовать службе. Осужденных за тяжкие преступления на СВО не возьмут.

По словам Андрея Козлова, подавляющее число ребят (95%) заключаю контракт с Минобороны на год. Также челябинцы могут подписать контракт на полгода, но в этом случае бойцу не выплачивают подъемные 195 тыс. рублей. Контракты на полгода южноуральцы давно не заключали.

«Сегодня наши войска идут в наступление, успешно проводятся боевые операции, качество планирования очень сильно повысилось, и поэтому мотивация защищать родину у ребят растет», — заявил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Находясь в зоне проведения спецоперации, наши бойцы ежедневно сталкиваются с опасностью и угрозой для жизни. В ситуации «либо ты — либо тебя» приходится принимать решения, которые спасают не только самого бойца, но и всю команду. Уроженец Чебаркуля с позывным «Батыр» — профессиональный военный. Находясь на передовой, он спас жизни сослуживцев. О его подвиге мы рассказали в отдельном материале.

