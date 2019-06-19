/ Южноуральские аграрии быстрее всех в УрФО завершили посевную кампанию

В регионе прогнозируют высокую урожайность яровых.

В Челябинской области самая большая территория для посева яровых среди всех регионов УрФО. Несмотря на масштабы, южноуральские аграрии справились с посевной кампанией быстрее всех. В этом году засеяли 1 миллион 747 тысяч гектаров. Чтобы повысить урожайность, аграриев призывают использовать удобрения: органические, которые в большом объеме поставляют птицефабрики, и минеральные. На последние в 2019 году выделили субсидию в 40 миллионов.

Собственникам нужно усилить позицию по внесению удобрений. Также перед районами стоит задача произвести изрискование почв. На повышение урожайности влияние оказывает внедрение ресурсосберегающих технологий. В этом году будет закуплено не менее 100 новых тракторов, 100 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 500 единиц другой техник. Аграрии также активно внедряют систему точного земледелия, которая экономит ресурсы. — рассказал на совещании с главами районов и.о.министра сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылкин.

Отметим, что основной проблемой сейчас остается дефицит осадков, особенно на юге области. По этой причине в Челябинской области обоснован ранний сев яровых — для максимального использования весенней влаги.