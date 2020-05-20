Губернатор проконтролировал ход посевной кампании в Челябинской области

Глава региона пообщался с аграриями в режиме видеоконференции.

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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о промежуточных итогах посевной. Вместе с аграриями он обсудил вопросы развития отрасли и меры поддержки.

Развитие агропромышленного комплекса в регионе — одна из приоритетных задач. Размер поддержки данной отрасли увеличился более чем на 360 миллионов рублей, в целом по году, совместно с федеральными субсидиями, он составит более трех миллиардов рублей. Поддержка технического перевооружения, восполнения почвенного плодородия и фермеров к началу лета составит более миллиарда рублей.

В 2020 году выплатят субсидии на стимулирование на приобретение элитных семян, включение в оборот новых сельхозугодий, на гидромелиорацию, приобретение техники и возмещение затрат на капитальное строительство.

Впервые появляются компенсирующие и стимулирующие субсидии на приобретение минеральных удобрений и выплата компенсаций на несвязанную поддержку крупных и средних предприятий.

«Поддержку отрасли мы не уменьшили, а увеличили, несмотря на проблемы, которые есть у нас в бюджете. Поэтому крайне важна приоритизация: вложенные средства должны приносить максимальный эффект», — заявил Алексей Текслер.

Отметим что уровень производства АПК в первом квартале вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Возросло производство молока и куриных яиц. Кроме того, уже засеяно более миллиона гектаров — 65% ярового сева.

Далее в приоритете выполнение всех планов по размещению посевов в оптимальные сроки, собрать не менее двух миллионов тонн зерна за сезон, продолжить цифровизацию отрасли, а также улучшать качество семян и плодородие почвы с помощью удобрений.