Южноуральские производители поддержали инициативу губернатора о снижении цен на продукцию

Предприниматели только выиграют от нововведения.

Послушать 00:00

Продукция «Союзпищепром» представлена не только в магазинах Челябинской области, но и на прилавках федеральных сетей. Объединение регулярно участвует в подобных акциях, производители ничуть не страдают от больших скидок на свои товары, напротив они стимулируют продажи.

«Инициатива выделить продукты южноуральского производителя для нас крайне важна, потому что наш холдинг производит продукцию не только стандартную для бакалейных полок, но и продукты с которыми не знакомы в Челябинской области. Нам есть, что выделить и показать», — говорит директор по маркетингу и рекламе компании «Союзпищепром» Алексей Исаков.

Галина Кириллова индивидуальный предприниматель из Кизильского района, занимается производством питьевой воды. В инициативе губернатора предприниматель видит возможность попасть на прилавки сетевых магазинов.

«Наша питьевая вода не может попасть на прилавки сетевиков, потому что ассортиментная матрица заполнена. Однако мы стали лауреатами конкурса „100 лучших товаров России“, что говорит о высоком качестве нашей продукции. Мы давно готовы к сотрудничеству с торговыми сетями, надеюсь, что теперь это наконец-то удастся», — рассказывает Галина Кириллова.

Все крупные агропромышленные холдинги региона представлены во всех 18 торговых сетях, главная задача, чтобы доля участия южноуральской продукции росла. Плотное сотрудничество с крупными продавцами позволит увеличить производство и продажу товаров в 2-3 раза.

«Увеличивая товарооборот нашей продукции в пределах региона, мы будем активизировать рост производства местных производителей», — отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

С 1 февраля в магазинах уже можно будет увидеть скидку в размере 10-30% на продукцию, произведенную в Челябинской области.