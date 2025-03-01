Южноуральская журналистка рассказала о пути в литературу

1 марта — День писателя

«Писательство — это тяга, без которой невозможно существовать», — считает начинающий писатель Юлия Нестеренко. Она — главный редактор газеты в Уйском районе, страсть к слову стала не только основой для ее профессии, но и увлечения. О том, как начинающим авторам размещать свои материалы на крупных платформах и каково это — рассказывать всем о личном — Юлия поделилась в интервью для информагенства «Первое областное».

— Юлия, поздравляем вас с Днем писателя! Как вы ощущаете себя в этом статусе, учитывая, что ваши произведения уже опубликованы на «ЛитРес»?

— Спасибо! Честно говоря, полностью писателем себя еще не ощущаю. На «ЛитРес» опубликованы три рассказа и повесть «Перекрестки». До этого я отправляла повесть в издательства, но получала отказы или вообще ничего. Поэтому «ЛитРес» и подобные платформы — отличный выход для начинающих авторов. Желание писать — это нечто большее, чем просто газетные материалы или посты в соцсетях. Мало написать, есть желание еще и этим поделиться. Мой блог, например, существует уже пять лет, и собранные посты тоже могли бы составить небольшой сборник. Сейчас я работаю над романом, и это большая потребность — складывать слова, строить предложения, растить из них главы. Это захватывает! Мечты написать книгу как таковой не было, но я просто не могу не писать. Даже после работы с текстами в газете, когда я устаю от букв, я прихожу домой и снова сажусь за написание. Это тяга, без которой невозможно существовать и большой, кропотливый труд. Можно часами сидеть перед монитором компьютера, работать, чтобы получилось что-то стоящее.

— Расскажите о ваших произведениях. Что вам удалось достичь как писателю?

— Один из моих рассказов вошел в лонг-лист конкурса «Литрес» «Книга-терапия». Это пока мое единственное серьезное достижение. Мои произведения реалистичны, но с волшебными элементами. Например, в «Перекрестках» действует волшебник из древнего марокканского рода, но действие происходит в современности.

— Как вы попадаете на «ЛитРес» и легко ли там публиковаться?

— Попасть довольно просто. Есть модерация, которая устанавливает возрастные ограничения, но если текст проходит модерацию, его размещают. Конечно, существуют случаи, когда отказывают, но для этого нужно постараться.

— Откуда берется вдохновение? Как строится ваш творческий процесс?

— Все начинается с картинки, с образа. «Перекрестки», например, начались с описания полета героини. Я думала, что получится рассказ, а получилась большая повесть. На начальном этапе — это вдохновение, но потом нужна кропотливая работа, многочасовая рутина, чтобы воплотить идею в жизнь.

— А как рождаются ваши герои?

— Они приходят ко мне. Это звучит странно, но это так. Они обрастают деталями, как будто сами себя подсовывают. Это собирательные образы, основанные на пережитом опыте и проекциях знакомых людей. Мои друзья, думаю, узнают себя в «Перекрестках».

— Расскажите подробнее о вашей повести «Перекрестки» и рассказе «Лето во фланелевом халате».

— «Перекрестки» — это повесть со сложным сюжетом. А «Лето во фланелевом халате» — мой самый популярный рассказ на «ЛитРес». В нем я поделилась личным опытом потери нерожденного ребенка. Написание этого рассказа помогло мне поставить точку в переживании тех чувств. В нем много автобиографического, в отличие от «Перекресток», где больше вымысла.

— Какие планы на будущее?

— Я очень надеюсь, что одна из моих книг выйдет в издательстве. Сейчас я изучаю издательский рынок России, наблюдаю за происходящими процессами. И, конечно, продолжаю писать.

— Спасибо за интервью, Юлия! Желаем вам дальнейших творческих успехов!