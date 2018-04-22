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/ Клип челябинцев о чтении сделал книги главным трендом сезона

Клип челябинцев о чтении сделал книги главным трендом сезона

Модным домом выступила библиотека имени Пушкина.
вчера в 10:48
  |  Культура

Пока современные кутюрье предлагают носить фиалковый цвет, бахрому и клетку, в Челябинске зарождается новая мода — на книги. Создатели заявляют: в этом сезоне модно носить книги везде, от южноуральской столицы до прибалтийской Риги, а все потому что Евразия — самый читающий континент. Скоро из колонок зазвучат не треки Oxxxymiron, а стихотворения Бродского — уверяют создатели.

О новом тренде рассказала Челябинская библиотека имени Пушкина на мероприятии «Библионочь». Гостям показали клип на песню о современной молодежи, которая, даже будучи в ночных клубах, говорит и думает только о книгах.

Добро пожаловать в мой модный дом. Читаем молча: здесь не версус, здесь «Тихий Дон». Здесь в тренде каждый, хулиган и просто ботаник. О клубе этом никому — Чарльз Паланик. — поется в песне.

В съемках клипа, популяризирующего чтение, участвовала библиотека имени Пушкина, а также Челябинский государственный институт культуры и челябинские музыканты Никита Поздеев и Лина Крайв.

Было дико приятно поработать со всеми, кто принимал участие в съёмках. Отдельная благодарность всей команде, работавшей над созданием этого шедевра. — поделился эмоциями Никита Поздеев.

Библиотека имени Пушкина готова к приему новых читателей после демонстрации клипа. Она расположена по адресу улица Коммуны, 69, и работает каждый день, кроме пятницы.

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