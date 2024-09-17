Ульяна Бисерова: «„Рыжий фест“ каждый год — другой, каждый год удивляет новым»

Организаторы главного литературного форума Челябинска рассказали, какие сюрпризы готовят южноуральцам

Уже на следующей неделе в Челябинске стартует «Рыжий фест» — главное событие для всех книголюбов региона. На площадке Центра мировой торговли соберутся писатели со всей страны, свыше 90 литературных издательств с новинками и бестселлерами, артисты, режиссеры, актеры озвучки, поэты. Все они расскажут челябинцам чуть больше, чем способно передать их творчество. Кто-то поделится секретами дороги к успеху и подбодрит тех, кто давно мечтал стать писателем. Мы поговорили с писательницей и организатором форума Ульяной Бисеровой и попросили назвать топ‑3 причин, почему стоит провести выходные не дома, а среди книжных стеллажей. Делимся с вами ее ответом.





Фото: Ульяна Бисерова

Особый блок «Страница 505»

— В программе фестиваля появился особый блок, где собраны мероприятия, посвященные Борису Рыжему. В этом году замечательному уральскому поэту исполнилось бы 50 лет, юбилейным этот год стал и для самого «Феста», названного в его честь, — книжная ярмарка проводится на Южном Урале уже пять лет. В творчестве Бориса Рыжего, чья жизнь оборвалась так рано и трагически, отразилось переломное время в истории страны. На фестивале выступят сценарист Савва Минаев, который написал сценарий для фильма «Рыжий» (а также для сериала о Федоре Плевако, который снимался на Южном Урале), и исполнитель главной роли в фильме, поэт и музыкант Евгений Алехин.

Александр Эльстон-Бирон, заведующий музеем «Литературная жизнь Урала XX века», проведет видеоэкскурсию по Вторчермету, легендарному району Екатеринбурга, связанному с жизнью и творчеством поэта, а Татьяна Арсенова, научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН, прочтет лекцию о нежности в поэтической оптике Бориса Рыжего. Кроме того, пройдут показы двух спектаклей о поэте, а участники литературных мастерских напишут рассказы, в которые вплетены строчки его стихов.

Детские писатели

— Еще одна фишка «Рыжего феста» — это встречи с замечательными детскими авторами и мастер-классы для самых маленьких посетителей книжного фестиваля. Пространство для детского творчества и общения разместится в большом шатре на площади перед Центром международной торговли.

На форуме выступят детские писатели Игорь Свиньин, Елена Бодрова, Елена Наумова, Александра Пушкина, писатель-фантаст Павел Корнев, свои новые творческие проекты представят журналисты Роман Грибанов и Роман Грачев.

Титаны литературы и новые имена

— На фестиваль в Челябинск приедет много известных прозаиков: Яна Вагнер, Леонид Юзефович, Шамиль Идиатуллин, Виктор Ремизов, Екатерина Манойло и другие. Но традиционно книжная ярмарка становится площадкой для творческих встреч и талантливых южноуральских авторов. Впервые на «Рыжем фесте» выступит популярный автор молодежной романтической прозы Ася Лавринович, чьи книги выходят огромными тиражами. Она, к слову, тоже родилась на Южном Урале. Не так давно вышел сериал по ее роману «Загадай любовь», а вскоре готовится экранизация еще одной книги — «Нелюбовь сероглазого короля».

Одним из самых ожидаемых гостей фестиваля станет и Ольга Савельева, автор двенадцати книг, выпущенных суммарным тиражом более 150 тысяч экземпляров. Гастрольный график Ольги расписан на год вперед, и то, что туда удалось вписать выступление на «Фесте» в Челябинске, — большая удача и радость. Надо сказать, что у Ольги, которая на протяжении многих лет ведет блог в социальных сетях, настолько преданная и большая аудитория, что все места на ее моноконцерте были забронированы даже до официального анонса. Кроме того, Ольга поделится профессиональными секретами на авторском мастер-классе «Не боги пишут блоги».

Напомним, «Рыжий фест» откроется уже в следующую пятницу. В течение трех дней, с 27 по 29 сентября, площадка примет более 100 мероприятий, 90 издательств и 50 гостей.