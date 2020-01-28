Южноуральская железная дорога борется с распространением коронавируса

На вокзалах проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.

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Весь мир захватила паника по распространению нового вида вируса, который был обнаружен в Китае в самом конце 2019 года. От него погибло уже 106 человек, а по последним данным, число заражённых насчитывает около 3 тысяч. Случаи заражения зафиксированы уже в 11 странах. В основном, все они находятся в странах Азии. Также зарегистрированы заболевшие в США, Канаде, Франции, Австралии и первый случай зафиксирован в Германии.

На данный момент подтверждённых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России не имеется. Крупнейшие туроператоры уже приостановили продажу путёвок в Поднебесную. На границе с Китаем усилен контроль, а в аэропортах проверяют всех прибывших из этой страны пассажиров.

РЖД на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводит дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщили в Южно-Уральских железных дорогах.

Все работники, которые контактируют с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептическими средствами.

«В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами», — подчеркнули в ЮУЖД.

С поездными бригадами были организованы инструктажи. Сами пассажирские поезда также обрабатываются дезинфицирующими средствами. И обязательно проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в провинции Ухань, население которой более 11 миллионов человек. Отмечалось, что все первые заболевшие до этого посещали местный рынок морепродуктов. Уже несколько дней Ухань и близлежащие города закрыты на карантин.