ФАС проверит информацию об «Арбидоле» как о противнике коронавируса

Реклама о новом свойстве старого средства крутится на радио уже третий день.

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Противовирусное средство «Арбидол» борется даже против нового коронавируса, утверждает производитель препарата «Отисифарм» в новой радиорекламе. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы заинтересовались данной информацией и уже готовят необходимые запросы для выяснения всех обстоятельств, сообщает РБК.

«В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: „Арбидол“ активен даже против коронавируса»,— говорится в рекламе.

В инструкции препарата сказано, что он может использоваться в борьбе с различными вирусами, включая коронавирус, но о том, что он может противодействовать новому вирусу, нет ни слова. Реклама же может создавать иное впечатление. Потому ролик тщательно проверят антимонопольщики.

Отмечается, что данная рекламная кампания продлится на территории страны до 7 февраля, а средства на неё были затрачены немалые: по оценкам экспертов, пишет РБК, 1 запуск рекламы обходится производителю почти в 250 тысяч рублей без НДС, а первая ротация на радио была запущена в понедельник, 27 января.

По последним данным, число заболевших новым вирусом в Китае приблизилось к 6 тысячам. 132 человека скончались.