«Уральские авиалинии» отменили полёты в Европу в связи с распространением коронавируса

Туда традиционно отправляется большое количество туристов из Китая.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» до конца зимы отменили несколько популярных рейсов в связи со сложно эпидемиологической ситуацией в Китайской народной республике. О этом они объявили сегодня, 29 января.

Отмена коснётся тех направлений, где традиционно в это время присутствует большое количество туристических групп из Китая:

U6-707/708 Екатеринбург — Мюнхен (Германия) — Екатеринбург;

U6-709/710 Екатеринбург — Париж (Франция) — Екатеринбург;

U6-727/728 Екатеринбург — Рим (Италия) — Екатеринбург;

U6-747/748 Владивосток — Саппоро (Япония) — Владивосток.

Также в авиакомпании заявили, что всем пассажирам, кто уже купил билеты на данные рейсы, они предлагают альтернативные варианты перелётов со стыковками в Москве и Праге.

«На рейсах авиакомпании: Жуковский-Рим, Домодедово-Мюнхен, Екатеринбург-Прага и далее в сотрудничестве с „Czech Airlines“: Прага-Париж, Прага-Рим или вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

По последним данным, всего подтверждено 6 053 случая заражения новым видом коронавируса, из них 5 974 — из Китая. Около 60 тысяч людей находятся на обследовании. 103 человека удалось полностью вылечить. На сегодняшний день от коронавируса 2019-nCoV погибло 132 человека.

По данным издания «South China Morning Post», в Гонконге учёные смогли разработать вакцину от этого вида пневмонии. Но тестирование сначала на животных, а затем на людях займёт очень много времени. О точных сроках распространения вакцины не сообщается.

На данный момент в Китае закрыто 10 городов. В основном они соседствуют с Уханем, где и проявилась новая болезнь. Напомним, что первые заболевшие посещали рынок с морепродуктами.

Отметим, что магнитогорское издание «Магсити» с отсылкой на своего жителя, который сейчас находится в туристическом городе Санья (1 500 километров от Уханя), поделилось, что там были замечены военные. Из общественного транспорта в Санье остались только автобусы, которые постоянно обрабатывают раствором с хлором. Туристов обещают отправить домой до 4 февраля.

«Экскурсии отменены. Торговые центры закрыты. Местные рынки и места общепита тоже закрыли. Многие, но не все, ходят в масках. Население старается сидеть по домам, понимают ситуацию», — рассказал житель Магнитогорска.

Напомним, что геном вируса был открыт ещё в начале января. Было выяснено, что он передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. А основными симптомами является повышение температуры тела и сильный кашель. В некоторых случаях больные ощущали сдавленность в грудной клетке. Инкубационный период насчитывает от 2-х до 14-ти суток.

В России пока не зарегистрировано ни одного заболевшего, но введен пограничный контроль. РЖД обрабатывает вокзалы и вагонные составы. В аэропортах используется специально разработанный экспресс-тест, который позволяет выявить заболевание коронавирусом в короткие сроки (около 20 минут). В то же время в России сообщалось о выявлении людей, заболевших новым видом пневмонии. Их всех экстренно доставляют в больницы и проверяют на наличие коронавируса. На данный момент, ни один случай не подтвердился.