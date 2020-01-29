Четыре южноуральца были госпитализированы с подозрением на коронавирус

Но их болезнь оказалась не связана с Китаем.

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В Челябинской области многие жители обеспокоены новой быстрораспространяющейся инфекции 2019-nCoV. Он впервые появился в Китае, но случаи заражения зафиксированы уже в 14-ти странах в том числе в США, Канаде, Франции, Германии и Австралии.

Поэтому сегодня, 29 января, в Челябинске состоялась пресс-конференция, посвященная угрозе коронавирусной инфекции. На ней присутствовали доктора медицинских наук, а также заместитель руководителя Роспотребнадзора.

Они рассказали, что в регионе было госпитализировано четверо людей с подозрением на коронавирус, но болезнь не подтвердилась. У двоих выявили ОРВИ, а у второй половины — грипп А и грипп В. Именно по этим заболеваниям на данный момент на пороге эпидемии и находится Челябинская область.

«Мы на пороге эпидемии банального гриппа и ОРВИ. Порог у нас на прошлой неделе был превышен на 4,3 %, темп прироста на этой неделе составляется около 24%, и, скорее всего, следующая неделя у нас может быть пиковая по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Конечно, на таком фоне возникает какая-то паника, и люди спрашивают: „Может быть у нас коронавирусная инфекция уже?“. Я считаю, что на сегодняшний день мы должны думать о том, что коронавирус может быть у тех, кто вернулся из КНР в течение двух последних недель и возможно там имел контакт с заражёнными лицами. Но в любом случае, если вы почувствовали недомогание, то лучше обратиться к врачу», — рассказала Светлана Лучинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Вместе с этим врачи рассказали, что медицинский персонал и учреждения готовы принять пациентов именно с коронавирусом 2019-nCoV.

«У Минздрава вышел приказ, регламентирующий деятельность медработников в случае обращения лица, приехавшего из Китая, который имеет подозрение на коронавирусную инфекцию. Чётко прописана его маршрутизация, куда больной должен госпитализироваться. Ещё раз проверена готовность оборудования медицинских организаций на случай появления таких больных. Оно также, безусловно, используется и в рамках лечения всех вирусных инфекций. Также проверено наличие всех медикаментов в достаточном объеме, которые требуются для работы с такими пациентами», — поделилась Ольга Яворская, начальник отдела профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ регионального Минздрава.

Также в Минздраве Российской Федерации рассказали о риске завоза коронавируса в Россию. Его следует считать довольно высоким. По мнению эксперта подведомственного Минздраву исследовательского центра, штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале. Среди факторов значится способность передачи заболевания от человека к человеку воздушно-капельным путём, а также возникновение случаев заболевания в северных провинциях Китая, которые граничат с Приморским и Хабаровским краями, Еврейским автономным округом, а также с Амурской областью.

В региональном Роспотребнадзоре отдельно отметили, что они в курсе обо всех студентах, которые после Нового года возвращаются на учёбу в Россию. В том числе и из Китая.

«Студенты, которые возвращаются в Россию на учёбу, попадают под обязательное медицинское наблюдение. Таких студентов в нашей области 384 человека, о них знают. Но это ни в коем случае не карантин. Если в России будут ужесточены какие-то меры, то их тут же ужесточат и в Челябинской области», — подчеркнула Светлана Лучинина.

Напомним, неизвестный вид пневмонии появился в Китае в конце декабря. В начале января было определено, что это ранее неизведанный штамм коронавируса 2019-nCoV. На сегодняшний день заражено более 6 тысяч человек, 132 из них погибли. Также около 60 тысяч людей находятся на обследовании.