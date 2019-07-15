В Крыму завершилась девятая смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». По итогам грантового конкурса одним из победителей стала студентка из Магнитогорска Валерия Андреева.
На конкурсе Валерия представила проект «Ин-кварто» — образовательную платформу по созданию серии творческих проектов в Челябинске.
«Проект направлен на коллаборацию привлечь фотографов, графических дизайнеров, уличных художников, архитекторов и урбанистов, студентов профильных специальностей, в возрасте от 16 до 35 лет. Цель — привлечение внимания общественности к проблеме отсутствия образовательных мероприятий по повышению уровня компетенций творческой молодежи Уральского федерального округа. Проект будет проходить в течение девяти месяцев. По итогу мы также придумаем идеи для реализации креативного подхода в подготовке общественных пространств Челябинска к международным саммитам ШОС и БРИКС.», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Валерия.
Валерия учится на четвертом курсе Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова по направлению «Архитектура». Несколько лет является региональным руководителем Всероссийской молодежной общественной организации «Городские реновации» и увлекается урбанистикой.
«Я серьезно подошла к написанию проектной карты, поэтому это было для меня ожидаемо. Но все равно я очень переживала,» — дополнила девушка.
После закрытия в своем Instagram Валерия поделилась смешным фото, рассказывающем, как можно выиграть грант.
В том году Валерия также выиграла грант на форуме «Таврида» в размере 200 000 рублей на проект, который был направлен на молодых архитекторов.
В рамках смены «Контемпорари-арт» победителями грантового конкурса стали 16 человек, на проекты которых было выделено 6 млн рублей.
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