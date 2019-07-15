Южноуральская студентка выиграла грант на сумму семьсот тысяч рублей

На форуме «Таврида» Валерия Андреева получила возможность реализовать свой проект.

«Проект направлен на коллаборацию привлечь фотографов, графических дизайнеров, уличных художников, архитекторов и урбанистов, студентов профильных специальностей, в возрасте от 16 до 35 лет. Цель — привлечение внимания общественности к проблеме отсутствия образовательных мероприятий по повышению уровня компетенций творческой молодежи Уральского федерального округа. Проект будет проходить в течение девяти месяцев. По итогу мы также придумаем идеи для реализации креативного подхода в подготовке общественных пространств Челябинска к международным саммитам ШОС и БРИКС.»,

— рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Валерия.

«Я серьезно подошла к написанию проектной карты, поэтому это было для меня ожидаемо. Но все равно я очень переживала,»

— дополнила девушка.

В Крыму завершилась девятая смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». По итогам грантового конкурса одним из победителей стала студентка из Магнитогорска Валерия Андреева.На конкурсе Валерия представила проект «Ин-кварто» — образовательную платформу по созданию серии творческих проектов в Челябинске.Валерия учится на четвертом курсе Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова по направлению «Архитектура». Несколько лет является региональным руководителем Всероссийской молодежной общественной организации «Городские реновации» и увлекается урбанистикой.После закрытия в своем Instagram Валерия поделилась смешным фото, рассказывающем, как можно выиграть грант.В том году Валерия также выиграла грант на форуме «Таврида» в размере 200 000 рублей на проект, который был направлен на молодых архитекторов.В рамках смены «Контемпорари-арт» победителями грантового конкурса стали 16 человек, на проекты которых было выделено 6 млн рублей.