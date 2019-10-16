Тематическая эко-тропа появится в «Аркаиме»

Заповедник обошел несколько тысяч претендентов на президентский грант.

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Заповедник «Аркаим» получил грант главы государства на развитие эко-туризма. Проект по благоустройству комплекса был предложен Фонду президентских грантов летом 2019 года. Заповедник работал над инициативой вместе с НКО «Ассоциация развития туризма». «Аркаим» оказался в списке финалистов конкурса наряду с 9-ю тысячами участников со всей страны. Проект развития памятника будет осуществляться в первой половине 2020 года.

«В рамках проекта будут проведены мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры у посетителей "Аркаима". В планах создание системы навигации и информирования туристов о принципах безопасного использования природных ресурсов на местности. Также будут подготовлены и распространены методические материалы для педагогов и учащихся школ Челябинской области»,— сообщили в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.

В пресс-службе минкульта также упомянули, что особое внимание будет уделено обустройству тропы «Аркаимская долина». Вдоль нее появятся более полутора десятков тематических станций, которые расскажут о природных особенностях памятника древности, кроме того, тропа будет расширена и протянется на несколько километров. Государственный Фонд выделит 1 миллион 300 тысяч рублей на осуществление проекта.