Южноуральская школьница покорит Северный полюс

Девочка отправится изучать Арктику и ее обитателей.

Школьница из Снежинска отправится покорять «вечную мерзлоту». Десять дней она проведет на борту атомного ледокола вместе с учениками со всей страны. Накануне в родном городе ей передали символы Снежинска.

Виктория Николаева неоднократно побеждала в инженерных олимпиадах, стала призером соревнований по авиационному моделированию. А теперь отправится в Арктику. Ученице 117 школы передали талисман для капитана в виде мальчика.

«Нам сказали, что у нас будет флешмоб на Северном полюсе. Будет самый большой пикник в Арктике. Будем смотреть зверей, мишек, которые там обитают», — рассказала Виктория Николаева, ученица школы № 117 Снежинска.

Рейс в Арктику организован с просветительской целью. На атомном ледоколе «50 лет Победы» вместе с Викторией в путешествие отправятся еще 67 детей со всей страны. Им расскажут об истории атомного ледокольного флота, о профессиях Арктики и о проблемах Северного полюса.

Виктория стала первой ученицей из Снежинска, которая отправится в путешествие по вечной мерзлоте.

«Это уникальный случай. Такого еще не было в истории города Снежинска. Городу повезло, что наша Вика будет участником этого проекта», — отметил Игорь Сапрыкин, глава Снежинского городского округа.

Напомним, путешествие для детей приурочили к юбилею ледокольного флота России. В этом году ему исполняется 60 лет.