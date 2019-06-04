Челябинцам предлагают отправиться «По следам бременских музыкантов»

Для зрителей исполнят музыку из известного мультфильма.

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов». Уральский духовой оркестр исполнит для зрителей музыку из известного мультфильма. Мастер песочной анимации — Ольга Савчук.



Артисты Челябинской филармонии рады пригласить детей и родителей на концерты семейного проекта «Фантазия для художника с оркестром». Здесь музыканты поведают секреты инструментов, расскажут о разных жанрах, помогут сделать первые шаги к «серьезной» и «легкой» классической музыке, услышать и понять ее красоту. А чтобы концерты стали еще увлекательнее, мастер песочной анимации проиллюстрирует все исполняемые произведения волшебной песочной живописью. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посмотреть концертную программу можно 7 июня в 10:30 в Концертном зал им. С. С. Прокофьева. Стоимость билета — 200 рублей.



