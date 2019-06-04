/ Челябинцам предлагают отправиться «По следам бременских музыкантов»

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «По следам бременских музыкантов». Уральский духовой оркестр исполнит для зрителей музыку из известного мультфильма. Мастер песочной анимации — Ольга Савчук.
Артисты Челябинской филармонии рады пригласить детей и родителей на концерты семейного проекта «Фантазия для художника с оркестром». Здесь музыканты поведают секреты инструментов, расскажут о разных жанрах, помогут сделать первые шаги к «серьезной» и «легкой» классической музыке, услышать и понять ее красоту. А чтобы концерты стали еще увлекательнее, мастер песочной анимации проиллюстрирует все исполняемые произведения волшебной песочной живописью. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.
Посмотреть концертную программу можно 7 июня в 10:30 в Концертном зал им. С. С. Прокофьева. Стоимость билета — 200 рублей.
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом