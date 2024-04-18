Ярмарка учебных мест пройдет для южноуральских выпускников школ и колледжей

Абитуриенты узнают много полезной информации

В следующую пятницу, 26 апреля, на площадке Штаба общественной поддержки Челябинской области на Кировке пройдет ярмарка учебных мест.



Представители семи ведущих вузов региона проведут ознакомительный семинар на тему нового порядка приема на обучение в вузы и ответят на другие вопросы, относящиеся к поступлению абитуриентов в 2024 году. Представители министерства образования также проконсультируют по всем актуальным вопросам.



После семинара участники ярмарки смогут посетить презентацию образовательных программ высших учебных заведений региона, получить раздаточные и информационные материалы интересующих вузов, задать ряд вопросов по темам мероприятия и получить консультации с представителями приемных компаний вузов.

