Южноуралец, заразивший жену ВИЧ, предстанет перед судом

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Копейске перед судом предстанет 36-летний местный житель, который заразил свою супругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что мужчина знал о своей инфекции. Однако, проживая со своей женой с 2001 по 2018 год, не предпринял мер безопасности и заразил ее. Женщина поставлена на учет в медучреждении.

«Прокуратурой г. Копейска утвержден обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.122 УК РФ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Копейский городской суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.