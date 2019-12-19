ВИЧ-инфекция: это меня не касается. Уверены?

В Челябинской области за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 2832 новых случая заболевания.

В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией . Каждый час в России инфицируется 10 человек.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к концу первого полугодия 2019 года в стране проживало 1041040 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция , пораженность составила 709,2 на 100 тысяч населения. ВИЧ-инфекция давно вышла за пределы уязвимых групп, в эпидемический процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения, наибольшая доля ВИЧ-инфицированных приходится на лиц трудоспособного возраста.

Немного статистики

В Челябинской области за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 2832 новых случая заболевания.

Статистическая картина показывает, что в последнее десятилетие вирус вышел за пределы групп риска — представителей секс-сферы и наркозависимых — и стал распространяться среди общей популяции. Основная группа заболевших представлена трудоспособным населением в возрасте от 31 до 40 лет (43,3%), включая женщин детородного возраста, и 41–50 лет (23%). Молодежь до 30 лет занимает третье место в данной статистике (20,4%).

Кроме того, если раньше основным путем передачи ВИЧ-инфекции было внутривенное употребление наркотических веществ, то с 2016 года в нашем регионе преобладает половой путь. Так, за 9 месяцев 2019 года он составил более 65%. Специалисты СПИД-центра отмечают, что это связано не только с низкой осведомленностью людей, но и с более рискованным половым поведением — частой сменой партнеров, нежеланием использовать барьерные средства контрацепции.

«Парадоксально, но сейчас молодые люди больше задумываются о своей безопасности, чем более зрелое население. 3% мужчин в возрасте от 35 до 40 лет имеют положительный ВИЧ-статус », — комментирует заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Для чего необходимо тестирование на ВИЧ?

Несмотря на удручающую статистику в целом в Челябинской области сохраняется низкий уровень смертности и высокий охват скрининговым обследованием и лечением.

Так, охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Челябинской области за 9 месяцев 2019 года составил 807247 тестов, что на 1,7% больше, чем за 9 месяцев 2018 года (751479 тестов).

«За 9 месяцев 2019 года в сравнении с 9 месяцами 2018 года зарегистрировано снижение доли пациентов, выявленных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции , с 39,3% до 33,9%. Помимо Центров СПИДа, расположенных в Челябинске и Магнитогорске, в каждом муниципальном районе или городском округе существуют кабинеты медицинской помощи ВИЧ-инфицированным . Граждане России получают лечение абсолютно бесплатно», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Виталий Анюшкин.

В СПИД-центре под диспансерным наблюдением находится 29904 больных ВИЧ-инфекцией , получали антиретровирусную терапию (АРТ) на 30.09.2019 года — 19320 человек, охват АРТ составляет 64,6%. Доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой составляет 85% от числа ВИЧ-инфицированных , получающих АРТ.

Сегодня продолжительность жизни заболевших, которые получают антиретровирусную терапию, ничем не отличается от продолжительности жизни любого другого человека.

Как правило, ВИЧ-инфекция не имеет клинических проявлений и долгое время может никак себя не проявлять. Поэтому единственный достоверный способ узнать, есть вирус в организме или нет, — сдать анализ на ВИЧ.

«Тестирование на ВИЧ дает возможность принимать решение о дальнейшей жизни на основе информации о состоянии своего здоровья и рисках заражения. То есть защитить себя и своих близких от инфицирования, а в случае подтверждения диагноза получить доступ к соответствующему лечению, жить долго и качественно», — поясняет главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава Челябинской области Маргарита Радзиховская.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время лишь 79% людей с ВИЧ знают о своем статусе.

Где и как пройти тестирование?

Бесплатно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию могут все граждане Российской Федерации, в поликлинике по месту жительства, а также в СПИД-центрах региона (в Челябинске и Магнитогорске). Процедура заключается в заборе крови из вены с её последующим лабораторным анализом.

Результаты сообщаются лично человеку на приеме и являются конфиденциальными. В случае выявления инфекции специалисты окажут медицинскую и психологическую помощь.

Также каждый желающий сможет бесплатно, быстро, анонимно, в удобное время проверить свое здоровье в низкопороговых пунктах тестирования на ВИЧ, не зависимо от наличия паспорта или прописки.

Как правило, тестирование проводится по образцу крови, нужна буквально одна капля, и не больно — палец прокалывают автоматическим ланцетом. Результат готов уже через 10–15 минут, одна полоска — результат отрицательный, две — положительный. Достоверность теста составляет более 99%. При положительно результате теста человек направляется на дообследование в Центр СПИДа.