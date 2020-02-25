В Златоуст поедет внеплановая проверка после ситуации с препаратом от ВИЧ

Инспекция выяснит, почему в скорой не было лекарства для профилактики.

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Министерство здравоохранения организует внеплановую проверку всех медицинских учреждений Златоуста, а также установит причины, по которым в машине скорой помощи не оказалось нужного препарата для профилактики ВИЧ.

«Говорят, что лекарство было и что оно на месте есть, откуда информация, что его не было и его не смогли достать, несмотря на инструкцию, которая есть у всех медицинских работников по действию во внештатных ситуациях, непонятно», — рассказали в региональном Минздраве.

Ведомство также сообщает, что фельдшер успеет принять препарат в установленные 72 часа с момента контакта с кровью заражённого пациента: сейчас специалист направляется в центр профилактики в Челябинск. В течение месяца медик будет получать лекарства.

Напомним, что ранее стало известно: в Златоусте фельдшеру скорой помощи во время вызова в глаз попала кровь ВИЧ-положительного пациента. В машине скорой, по сообщениям, не оказалось препарата, который в таких случаях необходимо принять для профилактики заражения.