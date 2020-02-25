Минздрав прокомментировал ситуацию с отсутствием лекарства для профилактики ВИЧ

Скандал произошёл в Златоусте.

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В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали ситуацию, которая произошла в Златоусте. Там в машине скорой не оказалось препарата для профилактики ВИЧ. Он понадобился медику. Кровь заражённого пациента попала в глаз фельдшеру. Сообщалось, что лекарство специалист не мог получить даже на следующий день.

«Данный сотрудник направлен в „Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом“. Будет находиться под наблюдением врачей, получать медикаменты (там есть всё необходимое для оказания помощи, в наличии полный запас препаратов)», — рассказали в министерстве здравоохранения.

В ведомстве заверили, что в Златоусте тоже есть нужные лекарства: в наличии средство для профилактики после контакта с ВИЧ-положительным пациентом.