Южноуралец вернулся из пешего похода в Москву

Путешествие заняло почти 90 дней

Житель Челябинска за три месяца прошел путь от родного города до Москвы. Всеми подробностями своего приключения Артур Платонов делился в своей группе в «ВКонтакте».

Южноуралец отправился в путешествие без денег, забронированного жилья и собственного транспорта. Сам путешественник таким образом решил немного оживить свою обычную жизнь.

«По темпераменту я авантюрист, но вот уже 35 лет живу ординарной жизнью: дом-работа-дом. Иногда получается съездить за границу, но по обычной тривиальной путёвке. Многие говорят, что после поездки за границу они перезагружаются, со мной такого не происходит», — написал Артур в начале своего приключения.

Совсем без помощи наш герой не оставался, по пути ему помогали обычные жители России, а также его подписчики. Обратно он уже возвращался автостопом. Сейчас Артур вернулся домой и прекрасно себя чувствует, поскольку очень сильно соскучился по семье и друзьям.