Студенты Челябинской области будут работать на масштабной стройке в Якутии

Четыре трудовых отряда Южного Урала станут частью развития газоснабжения региона.

9 июля состоялось открытие Всероссийский студенческой стройки «Север» в Республике Саха. В течение двух месяцев 1400 студентов из 34 регионов России будут трудиться на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Челябинскую область представляют отряды «Практика» (Кыштым), «Барс» (Магнитогорск), «Маяк» (Челябинск) и сводный коллектив «Южный Урал».



Месторождение является одним из крупнейших на Востоке России и базовым для формирования Якутского центра газодобычи. Его создание направлено на обеспечение газом населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока. В командный состав стройки вошли также представители Южного Урала.



«Наша цель — организовать самую масштабную стройку страны без происшествий, с выдающимися производственными показателями!» — рассказал Андрей Альгин, экс-командир штаба трудовых отрядов педагогического университета.



Рабочий период для студентов продлится до конца августа. Молодые люди будут выполнять земляные, дорожно-строительные, малярно-штукатурные и другие виды работ. Также для бойцов запланированы спортивные и творческие мероприятия.



По завершению проекта будет выявлен отряд-победитель, который увезет в родной регион почетное знамя.

