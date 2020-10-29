Новые аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы появятся в Магнитогорске

Помощь в их покупке оказало ПАО «ММК».

Послушать 00:00

Новые аппараты искусственной вентиляции лёгких и кислородные концентраторы поступят в больницы Магнитогорска, Первую партию оборудования, которого сейчас не хватает, уже доставили на госпитальные базы. Как отмечают медики, в текущих условиях аппараты необходимы.



«У нас терапевтическое отделение практически на 70 процентов коек было обеспечено, но так как поступают одни пневмонии с дыхательными недостаточностями различной степени, конечно, всем хочется быть с кислородом»,— отметил главный врач Городской больницы № 3 Магнитогорска Михаил Щербаков.

Несколько аппаратов ИВЛ были доставлены из Центра охраны материнства и детства. Закупить часть концентраторов помог Магнитогорский металлургический комбинат.

«Мы закупили на выделенные средства ПАО „ММК“ на 3,5 миллиона и кислородных концентраторов 75 штук, первую партию мы выдаём сегодня 7 городским учреждениям, это основные городские больницы № 1, 2, 3 и другие учреждения»,— рассказал председатель благотворительного фонда «Металлург» Виталий Галкин.

Отметим, что еще 50 кислородных концентраторов поступят в Магнитогорск начале ноября. А на следующей неделе в больницы от градообразующего предприятия прибудут новые аппараты ИВЛ. Ранее стало известно, что в Магнитогорск должны появится два новых компьютерных томографа. Сейчас в городе их четыре, а пройти обследование можно в городских больницах № 1, 2 и 3, а также в частном медцентре.

Напомним, по статистике областного министерства здравоохранения, В Челябинской области выявлен 151 новый случай коронавируса, а общее число больных за весь период пандемии остановилось на отметке в 19 955 человек. По информации ресурса коронавирус74.рф в Магнитогорске выявлено 2418 случаев заражения.