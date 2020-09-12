Южноуралец стал героем «Поля Чудес»

Программу с жителем Томино показали в эфире в минувшую пятницу.

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Южноуралец Александр Коростелёв стал героем капитал-шоу «Поле Чудес» на «Первом канале». Программу, в которой принял участие уроженец Томино, показали в эфире в прошедшую пятницу, 11 сентября. Мужчина вышел в третьей тройки игроков, но не попал в финал.



Перед началом третьего раунда Александр Коростелёв, вышедший в тройке с двумя женщинами, вручил им цветы. Мужчина рассказал, что работает инженером-технологом на редукторном заводе, а в свободное время занимается художественной самодеятельностью и исполнил песню. В качестве подарка Александр Коростелёв предал Леониду Якубовичу тарелку из дутого стекла, изготовленную местными мастерами и книгу.

«Из школьного музея „Исток“ в музей „Поле Чудес“ мы хотим передать книгу. Это книга о Курле Бернгарде Готлибовиче, который прошёл все уральские концлагеря и жил в Томинском поселении с 1950 по 1990 годы»,— сказал в эфире программы южноуралец Александр Коростелёв.

Однако Леонид Якубович не принял последний подарок от челябинца. Ведущий сказал, что не может забрать книгу из школьного музея, чем вызвал аплодисменты в зале.

«Вы знаете, я понял, только вы верните это в музей. Тут дети будут ходить, а вы книжку отдаёте. Нет, нет, это я не возьму. Вот грибочки — это другое дело»,— парировал южноуральцу Леонид Якубович.

Добавим, что Александр Коростелёв третьем туре отгадал правильно три буквы, а также выиграл сектор «Ключ» и попытку забрать автомобиль из студии, но не смог сделать этого. По итогу южноуралец уступил своей сопернице.

Отметим, что ранее Леонид Якубович уже получал подарки из Южного Урала. В августе этого года златоустовские мастера изготовили для ведущего «Поле Чудес» авиационный кортик образца 1945 года из легированной стали. На устье ножен они нанесли гравировку с авиационной символикой и изображением самолётов и Спасской башни Кремля. Как признался руководитель «Златоустовской оружейной фабрики» Валерий Томея, однажды он провёл с Леонидом Якубовичем три дня в Беларуси, и телеведущий катал его на вертолёте, при этом сам находясь за штурвалом.