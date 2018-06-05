/ «Глаза были в усах». Участница «Поля чудес» из Челябинска шокировала Якубовича стихом о мужчинах-балаболах.

Женщина 6 лет ждала участия в в шоу.

Уроженка Челябинска Марина Эргард стала участницей капитал-шоу «Поле чудес» на федеральном канале. Женщина 6 лет ждала шанса появиться в студии и покрутить барабан. По ее словам, еще в 2012 году она отправила кроссворд-заявку на участие, а в этом марте решила снова обратиться к организатором, но уже в шутливой форме. Марина Эргард с юмором описала, как долго смотрит передачу, как мечтает покрутить барабан, а желание все не исполняется. Через два месяца женщине перезвонили — она получила приглашение на игру.

Атмосфера, как рассказывает Марина Эргард, была очень дружелюбная. Зрители поддерживали участников, ведущий помогал расслабиться. Перед игрой прошла репетиция. Участникам объяснили, где будут стоять камеры, как крутить барабан, рассказали, как не растеряться при съемке. Секрет «Поля чудес»: чем естественнее и позитивнее ты на площадке, тем больше мелькаешь в кадре.

- Когда приходишь на саму игру, самообладание теряешь напрочь. Хотя я умею держать себя в руках, но на «Поле чудес» волнение перекрывает все. Леонид Аркадьевич читает задание, а я его не запоминаю. Отгадываю слово, а не знаю что. Во время игры первой тройки мне выпал приз. Но я отказалась брать. Что было в ящике — не показали. — поделилась с сайтом «Первый областной» Марина Эргард.

По традиции Леониду Якубовичу привозят подарки. Уроженка Челябинска решила, что о Южном Урале лучше всего расскажут добытые на его территории драгоценные камни. Марина хотела приехать с частью метеорита, но побоялась купить сувенир-подделку. Из съестного ведущему «Поля чудес» преподнесли торт, испеченный подругой участницы.

- Еще я прочитала Леониду Аркадьевичу уморительное стихотворение о мужчинах-балаболах, которые много нам обещают, но ничего не делают. Там есть строки: «Я с детства не люблю мальчишек-балаболов, знающих всего пять сослагательных глаголов». Якубович стоял — у него глаза в усах были. А мужчины в зале с интересом слушали. В целом я очень довольна участием в игре. — продолжила Марина Эргард.

Съемки прошли в конце мая, а в эфир программа с участием уроженки Челябинска выйдет 29 июня.