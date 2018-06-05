Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.93 -0.28 72.44 -0.28
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Глаза были в усах». Участница «Поля чудес» из Челябинска шокировала Якубовича стихом о мужчинах-балаболах.

«Глаза были в усах». Участница «Поля чудес» из Челябинска шокировала Якубовича стихом о мужчинах-балаболах.

Женщина 6 лет ждала участия в в шоу.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Уроженка Челябинска Марина Эргард стала участницей капитал-шоу «Поле чудес» на федеральном канале. Женщина 6 лет ждала шанса появиться в студии и покрутить барабан. По ее словам, еще в 2012 году она отправила кроссворд-заявку на участие, а в этом марте решила снова обратиться к организатором, но уже в шутливой форме. Марина Эргард с юмором описала, как долго смотрит передачу, как мечтает покрутить барабан, а желание все не исполняется. Через два месяца женщине перезвонили — она получила приглашение на игру.

Атмосфера, как рассказывает Марина Эргард, была очень дружелюбная. Зрители поддерживали участников, ведущий помогал расслабиться. Перед игрой прошла репетиция. Участникам объяснили, где будут стоять камеры, как крутить барабан, рассказали, как не растеряться при съемке. Секрет «Поля чудес»: чем естественнее и позитивнее ты на площадке, тем больше мелькаешь в кадре.

- Когда приходишь на саму игру, самообладание теряешь напрочь. Хотя я умею держать себя в руках, но на «Поле чудес» волнение перекрывает все. Леонид Аркадьевич читает задание, а я его не запоминаю. Отгадываю слово, а не знаю что. Во время игры первой тройки мне выпал приз. Но я отказалась брать. Что было в ящике — не показали. — поделилась с сайтом «Первый областной» Марина Эргард.

По традиции Леониду Якубовичу привозят подарки. Уроженка Челябинска решила, что о Южном Урале лучше всего расскажут добытые на его территории драгоценные камни. Марина хотела приехать с частью метеорита, но побоялась купить сувенир-подделку. Из съестного ведущему «Поля чудес» преподнесли торт, испеченный подругой участницы.

- Еще я прочитала Леониду Аркадьевичу уморительное стихотворение о мужчинах-балаболах, которые много нам обещают, но ничего не делают. Там есть строки: «Я с детства не люблю мальчишек-балаболов, знающих всего пять сослагательных глаголов». Якубович стоял — у него глаза в усах были. А мужчины в зале с интересом слушали. В целом я очень довольна участием в игре. — продолжила Марина Эргард.

Съемки прошли в конце мая, а в эфир программа с участием уроженки Челябинска выйдет 29 июня.

Общество
Голосуйте за лауреатов премии «Андрюша-2018»
19.04.2018
Голосуйте за лауреатов премии «Андрюша-2018»
Политика
Представители кандидатов в президенты встретятся на ринге в новом политическом ток-шоу ОТВ «Раунд»
07.02.2018
Представители кандидатов в президенты встретятся на ринге в новом политическом ток-шоу ОТВ «Раунд»
Общество
Спасенный из ледяной ловушки кот стал героем федерального ток-шоу
12.12.2016
Спасенный из ледяной ловушки кот стал героем федерального ток-шоу
Общество
После ток-шоу в Москве брат неформалки из Магнитогорска выкрал ее кота
12.06.2015
После ток-шоу в Москве брат неформалки из Магнитогорска выкрал ее кота
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
На общей кухне в коммунальной квартире обнаружили наркотики
сегодня в 19:03
На общей кухне в коммунальной квартире обнаружили наркотики
Происшествия
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
сегодня в 18:17
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
Общество
Грозы и сильный ветер вернутся на Южный Урал
сегодня в 18:08
Грозы и сильный ветер вернутся на Южный Урал
Общество
Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»
  
сегодня в 17:59
Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»
Общество
Подрядчики на грани банкротства стали фигурантами уголовного дела в Златоусте
сегодня в 17:44
Подрядчики на грани банкротства стали фигурантами уголовного дела в Златоусте
Хоккей
Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе
сегодня в 17:08
Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
  
сегодня в 16:51
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на перекрестке в Челябинске
Общество
Российская полиция празднует 300-летний юбилей
сегодня в 16:46
Российская полиция празднует 300-летний юбилей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6