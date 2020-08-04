Златоустовские мастера изготовили кортик к 75-летию Леонида Якубовича

Орудие сделали из легированной стали.

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К 75-летию ведущего программы «Поле Чудес» Леонида Якубовича мастера из Златоуста изготовили подарок — авиационный кортик образца 1945 года. Он был сделан из легированной стали, которая славится прочностью и долговечностью.



На устье ножен кортика мастера нанесли гравировку с авиационной символикой и изображение самолётов и Спасской башни Кремля. Ножны обтянули чёрной кожей, а из чехла он выскальзывает по нажатию кнопки. Идея подарка принадлежит руководителю оружейной фабрики Златоуста.

«Он, помимо того, что является ведущим „Поля чудес“, он также является еще пилотом. Он водит довольно неплохо самолёты. Мы в своё время были в Белорусии с ним. И он 3 дня катал меня на вертолёте. Сам лично, находясь за штурвалом»,— отметил руководитель «Златоустовской оружейной фабрики» Валерий Томея.

С кортиком известному ведущему подарят и поздравительный адрес. Он выполнен в стиле златоустовской гравюры на стали в формате А4. Текст написан золотом на металле и находится в металлической рамке.