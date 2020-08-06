Южноуралец раскинул в небе гигантский флаг, попавший в Книгу рекордов России

Огромный флаг флаг ВДВ расправили над Московской областью.

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Южноуралец Олег Тощев раскрыл в небе огромный флаг Воздушно-десантных войск. Совершив прыжок с парашютом с высоты в 2,5 тысячи метров, на высоте 2 тысячи метров Олег Тощев раскинул флаг площадью более 1000 квадратных метров.

Рекорд был зафиксирован главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко. Ширина флага составила 26 метров, длина — 40 метров, а вес — около 50 килограммов. Кроме того, вместе с флагом пришлось брать с собой в воздух специальное приспособление, которое позволило раскрыть флаг без спутывания. Его вес — 40 килограммов.

«Такие рекорды устанавливаются довольно редко, поскольку их очень сложно организовать. Ведь нужно не только сшить флаг, но и обладать всей необходимой инфраструктурой, как мы сегодня видели. Но с каждым таким событием, люди все больше узнают о неординарных рекордах и популярность их все больше растет», — прокомментировал прыжок главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Уроженец Бакала Олег Тощев побил предыдущий рекорд, развернув флаг больше прошлого на 300 квадратных метров.