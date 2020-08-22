С Днём российского флага поздравил Алексей Текслер

Праздник традиционно отмечается 22 августа.

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Сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и отметил, что российский флаг символизирует мужество и великодушие русского народа и преданность родному Отечеству.

«Каждый из нас испытывает гордость за свою страну и ее удивительных людей, чтит ее историю и прилагает все усилия, чтобы и в будущем Россия была свободной и процветающей державой. Российский флаг символизирует благородство этих помыслов, верность священным идеалам и нравственным ценностям. Сегодня они закреплены в обновленной Конституции России, и я признателен всем южноуральцам, кто сделал свой ответственный выбор. Все мы под одним флагом!»— сказал губернатор.

Также он пожелал жителям Челябинской области успехов, благополучия и новых важных дел на благо страны и региона.