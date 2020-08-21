Телебашню в Челябинске украсят в честь Дня государственного флага

Огни на ней зажгутся, повторяя цвета российского триколора.

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В Челябинске праздничными цветами украсят огни телебашни. В честь Дня России она будет гореть цветами государственного флага. Впервые бело-сине-красные огни зажгли на телебашне вчера, 20 августа 2020 года.

«Праздничная подсветка в виде российского триколора будет включена в предстоящие выходные, 22 и 23 августа, с 20:00 до 23:00 часов местного времени», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации празднуется 22 августа. Официально праздник был установлен указом президента России в 1994 году.