Рекорд по гвоздестоянию на Эльбрусе установил челябинец

Достижение зарегистрировано Международным агентством рекордов.

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Житель Челябинска взобрался на Эльбрус и установил мировой рекорд гвоздестояния. Достижение уже зафиксировано не только наблюдателями, но и Международным агентством рекордов «Интеррекорд». Об этом сам рекордсмен Алексей Семушев рассказал в социальных сетях.

Рекорд был установлен 31 июля в два часа дня по местному времени на скалах Пастухова на Эльбрусе на высоте 4610 метров. Челябинец стал первым человеком в мире, простоявшем на доске Садху на такой высоте при температуре воздуха −2 градуса и при разряженном воздухе. Причём стоял на гвоздях наш герой не несколько секунд, а 31 минуту — по количеству дней месяца. И всё это не только ради того, чтобы установить рекорд.

«Мероприятия такого масштаба не только позволяют людям войти в историю, но и преодолеть себя, показать, что человек способен на многое... Во время рекорда также присутствовали зрители — альпинисты и отдыхающие, которые делали фото- и видеозаписи. Рекорд по гвоздестоянию на Эльбрусе вызвал у них интерес»,— написал Алексей Семушев.

Также челябинец поблагодарил всех тех, кто поддержал его словом и делом, а также тех, кто сопереживал и верил в него.

Отметим, что на доске Садху, или йога-доске гвозди расположены ровными рядами параллельно друг другу на расстоянии от 5 миллиметров до 2,5 сантиметров. Стояние на такой доске является ка физической практикой, так и духовной. Эксперты утверждают, что если встать на гвозди с чётко сформулированной целью или намерением и простоять так от 10 до 40 минут, то движение к достижению желаемой цели заметно ускоряется.