Южноуралец продал арендованную игровую приставку

Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

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В Магнитогорске 27-летний мужчина лишился игровой приставки. Он сдал ее в аренду, но в назначенный срок не получил обратно. Как выяснилось, человек, который взял дорогостоящую технику на время, продал ее.

«Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. Отделом дознания ОП „Ленинский“ возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили в пресс-службе УМВД города.

Жителям региона напоминают, что необходимо уточнять данные арендаторов и условия предоставления имущества в аренду.