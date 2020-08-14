Более 700 тысяч рублей задолжали арендаторы леса в Аргаяшском районе

Три организации вовремя не оплатили пользование участками.

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Прокуратура потребовала от арендаторов оплатить долги за пользование лесными участками в Аргаяшском районе. По данным лесхоза района, компании «Строймодуль», «Технопарк «Тракторозаводский» и «Перспектива» задолжали 714 450 рублей.

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки исполнения бюджетного законодательства. Компании были обязаны платить за использование лесов и земель, находящихся в федеральной собственности. Однако руководители, арендующие участки, их просрочили.

«Не приняты меры по своевременному внесению платежей в федеральный бюджет и бюджет Челябинской области в виде арендной платы за пользование лесными участками», — пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Компаниям внесли представления об устранении нарушений, они будут обязаны оплатить долги.