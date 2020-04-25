Кража на миллион: родственник обворовал пенсионера в Челябинской области

Вору грозит до шести лет тюремного заключения.

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В Катав-Ивановске Челябинской области родственник украл у пенсионера около миллиона рублей. При каких обстоятельствах произошла кража, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию заявлением о краже обратился внук пострадавшего. Он рассказал, что у его дедушки со 2 по 20 апреля гостил родственник из Ульяновской области. А после того, как он уехал, пенсионер обнаружил пропажу.

«По данному факту в Отделе полиции „Юрюзанское“ ОМВД России по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 3 статьи 158 УК РФ „кража“. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до шести лет»,— сообщили в ведомстве.

Подозреваемый — житель Ульяновской области 1988 года рождения — задержан сотрудниками полиции. На сегодняшний день решается вопрос о его заключении под стражу.