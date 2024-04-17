Военнослужащие из Челябинской области доблестно выполняют боевые задачи в Донбассе и получают за это заслуженные награды.
Так, житель Брединского района Виталий Марадудин получил важную государственную награду, которой удостаиваются немногие, — медаль «За отвагу», сообщает челябинский пункт отбора на военную службу по контракту.
Решение пойти на спецоперацию Виталий принял осознанно, оставаться в стороне, когда все товарищи-сослуживцы уже были там, он не мог. Хотел пойти добровольцем и отправился в военкомат, а там Виталию как раз вручили повестку.
В самом начале службы Виталий был контужен, снимался со службы, лечился. Как только организм восстановился, он снова вернулся в свой полк.
Виталий служит командиром отделения беспилотных летательных аппаратов. Вместе с другими бойцами они брали Авдеевку.
В январе этого года Виталий подписал контракт. В подчинении у брединца около десяти человек. Под его чутким руководством они отлично справляются с заданиями. Занимается их отряд воздушной разведкой.
29 марта Виталию присвоено новое офицерское звание — лейтенант.
На передовой наш земляк проявил мужество и отвагу, за это его наградили медалью.
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