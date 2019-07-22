Южноуралец получил 21 год в колонии за убийство участницы конкурса красоты

Вынесен приговор по делу убийства участницы конкурса красоты.

Сегодня, 22 июля в Магнитогорске вынесен приговор в отношении Александра Магиленца. Мужчина обвиняется в убийстве участницы конкурса красоты Ксении Мецгер. Обвиняемый приговорен к 21 году лишения свободы. А также он обязан выплатить отцу погибшей компенсацию морального вреда и возмещение материального ущерба в размере около 3 млн. рублей.

Суд постановил, что Магиленц искал объявление о продаже автомобиля. Его внимание пало на автомобиль Shkoda Oktavia. Хозяйкой транспорта оказалась Ксения Мецгер. Мужчина под предлогом необходимости техосмотра, предложил проехать к нему в автосервис. Там он напал и убил Ксению Мецгер. Кроме того, обвиняемый похитил паспорт и другие личные документы.

Напомним, Ксения Мецгер с сыном и мужем жила в США. В Магнитогорск вернулась для того чтобы продать машину.