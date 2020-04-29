В Саткинском районе на кладбище упал памятник на могиле ветерана войны

Его родственники попросили помощи в восстановлении.

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Несколько лет назад в Саткинском районе скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Глушков. Его похоронили на кладбище поселка Старая Пристань. Местный военкомат герою установил гранитный памятник. Но родственники, которые недавно посетили могилу усопшего, обнаружили его лежащим на цветнике. Пита, которая, казалось, очень мощная и стойкая, держалась лишь на одном штыре.

«Накануне 75-летия Победы пришли на кладбище и увидели, что огромная памятная плита упала и лежит прямо на цветнике», — поделилась внучка ветерана Любовь.

Сами не то, что восстановить, а даже поднять памятник, родственники не могут - плита очень тяжелая. Сначала они обратились в администрацию поселка Сулея, где проживают сами. Там посоветовали обратиться в военкомат, который устанавливал этот памятник. Но в военкомате семье ветерана войны ответили, что неизвестно, когда помогут.

Реакция пришла со стороны администрации Саткинского муниципального района. Историю, рассказанную внучкой ветерана, переслали заместителю славы Саткинского муниципального района по межведомственному взаимодействию и безопасности Виталию Шевалдину. Он подключил к решению проблемы местного главу.

«Глава поселка Межевой уже отреагировал на проблему, сегодня обещали разобраться с этим вопросом и восстановить памятник», — рассказали в пресс-службе администрации Саткинского района.

Теперь родственники Анатолия Ильича могут не переживать. Памятник на могиле ветерана войны будет восстановлен.