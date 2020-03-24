За ложное обвинение в изнасиловании будут судить жительницу Аши

Так женщина пыталась отомстить таксисту.

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В Ашинском районе перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Ночью у одного из развлекательных заведений между ней и водителем такси произошел конфликт. После скандала женщина сообщила в полицию о якобы совершенном в отношении нее покушении на изнасилование.

«По данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой установлено, что в отношении обвиняемой никаких преступлений не совершалось. В рамках уголовного дела потерпевшим водителем такси заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Ашинский городской суд.