Южноуралец без рук создаёт удивительные вещи из дерева

Мужчина смастерил приглашение на выборы, которые состоятся 8 сентября.

В посёлке Горный Челябинской области живёт мужчина, который, не имея рук, создаёт удивительной красоты вещи из дерева. Всё в его доме, от кровати до фоторамок, сделано им самим. Корреспондент телеканала ОТВ побывала в гостях у талантливого южноуральца и узнала как же рождаются на свет эти творения.

Александр Николаевич Старцев занимается изготовлением различных предметов из дерева уже около 40 лет. Даже когда южноуралец потерял кисти рук, он не оставил свое любимое дело. По его словам, всё началось с фотообоев: на них красовались мишки, сидящие на дереве. И, чтобы выделить красивую картинку на стене, мужчина решил смастерить рамку.

«У меня тогда как раз реечки берёзовые лежали, вот я и подумал, что с рамкой будет лучше. И после этого всё закрутилось. Ножи делал, вырезал всё руками самостоятельно»,— рассказывает Александр Старцев.

Работа происходит следующим образом: сначала на куске дерева рисуется определённый предмет, потом вырезается, опаливается горелкой, обрабатывается наждаком, покрывается лаком и готово. Александр Старцев говорит, что делает абсолютно всё, что только приходит в голову, поэтому каждый предмет получается уникальным. И всё это он создает несмотря на свой недуг. А на момент прибытия корреспондента южноуралец мастерил табличку «Все на выборы 8 сентября».

«Сначала мне принесли бумажку. Я подумал, что с ней можно сделать. А потом решил изобразить на фанерке то, что там было написано. Конечно, не весь текст, но конкретную тему. На её изготовление ушло около двух часов. Сначала фанерку вырезал, нарисовал то, что нужно, вырезал, затем чуть-чуть обжог, чтобы было красиво. И покрыл лаком. Необходимо около 4 слоёв лака, чтобы выглядело так, как задумано. Кстати, на выборы идти надо, это ведь гражданская позиция каждого человека», — сказал Александр Николаевич, показав проделанную работу.

Также мастер показал корреспонденту инструменты, какими работал на момент, когда у него были руки. Среди них различные топоры, лобзики, наждаки, пилы. Сейчас у мужчины отсутствуют ладони, однако со своей работой он справляется также блестяще, как и раньше. Часто на помощь приходит младший сын южноуральца.

Заказы Александр Старцев не принимает: каждый предмет изготавливает исключительно для себя и своей семьи. Двери, плинтуса, рамки, кровать, комод, стены — и это ещё не весь список сделанного умелыми руками талантливого южноуральца.