Через несколько минут магнитогорский робот отправится в космос

В перспективе «Федор» должен будет заменить человека на опасных работах.

Уже сегодня, 22 августа, человекоподобный робот «Скайбот Ф-850», более известный как «Федор», отправится на Международную космическую станцию. Полет совершится на корабле «Союз МС-14» в беспилотном режиме. Помимо того, что «Федор» доставит на станцию немного тульских пряников, он также окажется в роли испытуемого.



«Суть эксперимента состоит в том, чтобы опробовать возможность использования антропоморфного робота на борту МКС для выполнения не очень сложных операций. Для того чтобы оценить возможности его работы в условиях факторов космического полета совместно с космонавтом», — пояснили в пресс-службе компании «Роскосмос».

К визиту «Федора» на МКС уже готовы. Орбиту скорректировали, расстояние от станции до Земли выросло на 2 километра. Сам робот тоже прошел предстартовую подготовку.

«Мы дорабатывали всё: поменяли кабельное хозяйство, ряд приводных систем, камеры, даже пластик, поскольку сейчас только один сертифицированный его вид можно использовать в МКС. Также робот прошел серьезные испытания на вибростенде, где была имитация нагрузок при выходе корабля на орбиту. Это очень агрессивная среда, поэтому и каждый полет человека — невероятный риск. Собственно поэтому на помощь приходят роботы. Где-то они нас замещают, где-то помогают. Сейчас главная задача — исследовательская. Мы хотим выяснить, насколько возможно применение робота в невесомости, и уже после стыковки будем делать выводы о том, как улучшить следующие поколения, чтобы можно было управлять им вне зависимости от того, где он находится», — рассказал Евгений Дудоров, директор магнитогорского предприятия «Андроидная техника».

«Андроидная техника» принимала участие в разработке «Федора». Изначально его создавали по заказу МЧС. Робот должен был стать спасателем, но его решили перепрофилировать. В перспективе «Скайбот» будет работать в открытом космосе вместо людей. А увидеть, как робот «Федор» отправится на МКС, вы сможете, пройдя по этой ссылке.