Челябинскую область посетила главная сваха России Роза Сябитова

Знаменитая телеведущая приняла участие в съемках нового проекта.

На съемки нового проекта в Челябинскую область приехала главная сваха России Роза Сябитова и молодой актер Петр Романов. Суть проекта заключается в том, чтобы показать, как знаменитые люди поведут себя в условиях, которые подготовила им сама мать-природа.

Первой точкой, которую посетили знаменитости, стала кузница компании «АиР». Там им было предложено попробовать согнуть руками металлический прут и шашкой разрубить пластиковую бутылку с водой.

«Я адреналинщица, мне необходимо куда-то сбрасывать адреналин. В подобных проектах у меня есть возможность показать молодежи красоту русской природы, показать, что такое патриотизм. Участие в проекте еще одна возможность показать собственным детям, что я в своем возрасте могут делать еще многое», — прокомментировала для сайта «Первый областной» сваха Роза Сябитова.

Далее в планах у съемочной группы посещение озера Тургояк, а также Аракульского Шихана, Сикияз-Тамакского пещерного комплекса.