Юным натуралистам Озерска подарили кенгуренка

Этому поспособствовал Алексей Текслер.

В Instagram-аккаунт главы региона Алексея Текслера написали юные натуралисты Озерска с просьбой подарить им кенгуренка. Сегодня, 21 августа, в рамках рабочего визита в этот город глава Челябинской области исполнил желание ребят.

После просьбы детей Алексей Текслер предложил местному предприятию «Маяк» поучаствовать в исполнении желания ребят. Сотрудники «Маяка» не смогли отказать.

Теперь в Озерске живёт маленький кенгуренок. Помимо него на базе натуралистов сейчас содержится более 100 животных 50 разных видов: лошади, хомячки, шиншиллы, различные виды птиц, енотовидная собака и многие другие. Здесь занимаются 1200 детей.