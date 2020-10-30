Студентка ЮУрГУ разрабатывает проект по раскрытию преступлений при помощи виртуальной реальности

Она получила грант, став победителем в конкурсе молодых учёных.

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Студентка Юридического института ЮУрГУ Елизавета Попова под руководством кандидата юридических наук Галины Русман стала победителем конкурса для молодых ученых «УМНИК». Она выиграла грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего уникального проекта: Елизавета создает программу для исследования места происшествия с использованием виртуальной реальности.

Молодой ученый отмечает, что эта разработка позволит повысить уровень детальности, наглядности и достоверности результатов. В основе разрабатываемого программного обеспечения лежит усовершенствование недостатков имеющихся аналогов и технологий сферической панорамной съёмки, 3D-сканирования и VR.

«Мне очень интересна тема применения новых технологий в сфере криминалистики. Идея использования виртуальной реальности для воссоздания места происшествия легла в основу нашего проекта, мы провели первоначальные исследования. Для успешного завершения работы над проектом мы планируем сотрудничать со специалистами в IT-сфере и применять современное оборудование, которым располагает наш университет», — рассказала Елизавета Попова пресс-службе ЮУрГУ.

Отмечается, что благодаря этой программе место происшествия можно будет исследовать в любой момент, ведь будет создана его виртуальная копия во время проведения первичного осмотра.

Программа для исследования места происшествия с использованием виртуальной реальности создаётся с целью применения в правоохранительных органах, экстренных службах и в частных организациях в сфере оценки рисков и ущерба.

Следующим шагом для Елизаветы и её проекта станет участие в конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития», которая пройдёт в ЮУрГУ в ноябре 2020 года.